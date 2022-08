Menor continua desaparecida desde quinta-feira

Share on Email

A procura pela adolescente Vitória Beatriz Noetzold Oliveira, de 14 anos, continua.

Embora, supostamente, ela tenha enviado mensagens para a avó materna, Rosane de Paula, dizendo que esta bem e iria retornar para casa, a preocupação ainda é desesperadora, disse a avó ao PAT.

Rosane falou que recebeu muitas informações sobre possíveis localizações da neta, mas até o momento, nada que tenha sido efetivamente correto.

A avó salientou que não tem certeza que tenha sido a neta quem enviou as mensagens, pois ela falou que iria retornar para casa no sábado, o que não aconteceu.

Vitória está desaparecida desde a última quinta-feira, quando saiu da casa da avó por volta das 20h para ir no armazém e sumiu.

Ela estava no bairro Vera Cruz, porém, reside com o pai no bairro Sepe Tiaraju. Rosane disse que a neta estaria recebendo algumas ameaças e toda polícia já está à procura de Vitória. Logo, ela deverá retornar para casa.

Com relação às informações que são fakes, ela pede para que as pessoas tenham mais respeito pois está desesperada à procura da neta.

Quem puder auxiliar com informações verdadeiras pode entrar em contato com a Brigada Militar 190, Polícia Civil 3422 45 25 ou para Rosane no 55 99629-2622.

