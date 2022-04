Homem que matou ex-companheira é indiciado por homicídio triplamente qualificado em Alegrete

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Alegrete, remeteu ao poder Judiciário, na tarde de ontem, 28, o inquérito policial instaurado para apuração do feminicídio ocorrido no último dia 20.

Na conclusão do inquérito, a Delegada titular da Delegacia de Polícia, Fernanda Mendonça, entendeu pelo cometimento de homicídio triplamente qualificado: em razão da condição do sexo feminino (feminicídio), uso de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prefeitura decreta Situação de Emergência em Alegrete

No mesmo dia do fato, o autor, ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante pelo crime e permanece recolhido na penitenciária.

Durante o inquérito, ficou apurado que ele chegou invadindo a residência da ex companheira, armado com uma faca, e desferiu nela treze golpes com o objeto, o que a levou ao óbito no local. Agora, o inquérito segue para vista ao Ministério Público para análise.