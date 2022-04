Policiais civis fazem trabalhos voluntários na linha de frente e ajudam vítimas da enchente em Alegrete

Share on Email

Na tarde desta sexta-feira(29), diante do cenário de mais uma enchente que assola o Município, a Polícia Civil de Alegrete se uniu à Defesa Civil para auxiliar as famílias em vulnerabilidade e que estão precisando deixar suas casas.

Além de todo o aparato montado pelo Executivo municipal, para dar conta de todas as funções envolvidas nesse acolhimento, o Exército, voluntários e agora, os policiais civis, também, estão imbuídos na causa.

Os policias juntamente com a Defesa Civil estão realizando mudanças e dando apoio às famílias com o transporte de móveis e objetos pessoais.

Na última aferição do Rio Ibirapuitã, o nível estava 11m90cm acima do normal. Às 18h desta sexta-feira, terá a atualização do número de pessoas que foram retiradas das suas residências, até então, cerca de 300 pessoas deixaram suas casas.

Nesta manhã, a Prefeitura decretou situação de emergência.