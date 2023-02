Homem resiste à identificação e abordagem policial e é Preso pela BM

Share on Email

Um homem de 24 anos, em atitude suspeita, foi preso ao desobedecer uma ordem legal dos policiais militares.

De acordo com os policiais, durante a averiguação de denúncia de uma briga generalizada com a utilização de faca, três indivíduos foram visualizados, na região central, em atitude suspeita, se deslocando, a pé, em via pública.

Em ato contínuo foram abordados e, neste momento, o suspeito de 24 anos não obedeceu a ordem legal e colocou a mão sobre o bolso fazendo menção de fazer uso de alguma arma .

Foi necessário imobilizá-lo, pois resistiu a abordagem e a identificação. O suspeito foi encaminhado até a UPA para exames e após encaminhado até a Delegacia de Polícia para registro.