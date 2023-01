“Pai e delegado”, esses são os personagens de golpe que está deixando vítimas em pânico

Share on Email

Esse golpe não é exclusividade do Município, há casos registrados também em outras cidades e estados.

Um dos casos mais frequentes é o da “sextorsão”. Neste caso, a vítima recebe um pedido de amizade em uma rede social, por parte de uma garota jovem e bonita. Durante a conversa, a mulher passa a enviar fotos nuas e também pede fotos íntimas. O público-alvo do golpe são homens que se interessam pela conversa.

A partir do momento em que as fotos são enviadas pela vítima, os suspeitos começam a extorqui-la, afirmando que se trata de um caso de pedofilia e exigem o pagamento de valores, a fim de evitar um suposto processo e da exposição das fotos na web. O ‘falso delegado’ então propõe uma resolução ‘amigável’ mediante transferência bancária.

No caso mais recente em Alegrete, a vítima teve a solicitação de um valor de quase 8 mil reais e, apenas não fez em razão de não ter o valor no momento solicitado. Desesperado, diante de todas as ameaças, o homem procurou a Delegacia de Polícia.

A vítima citou também, que o suposto pai teria dito que a “filha” estaria internada, pois teria entrado em choque, além de ter recebido fotos de seus amigos em seu whats com a ameaça de que eles iriam receber prints das conversas e fotos do alegretense.

O golpe é aplicado há tempos e, mesmo com o número recorrente de reportagens e alertas, os homens continuam caindo na lábia dos estelionatários. Esse golpe já resultou em dissolução de casamentos e pagamentos de valores absurdos pelas vítimas, pelo receio de que o suposto delegado de polícia iria até seu local de trabalho ou residência para efetivar a “prisão” por estupro de vulnerável.

A recomendação da Polícia Civil de Alegrete é que as pessoas evitem iniciar conversas com perfis desconhecidos ou sem identificação, assim como, a troca de informações pessoais, principalmente fotos íntimas e, na primeira suspeita, procure a DP.