Em briga generalizada em bar no centro, homem é ferido com faca e está na UTI

Homem de 48 anos, foi esfaqueado durante briga generalizada em um bar na região Central de Alegrete.

Conforme relato dos policiais militares, uma guarnição foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – pois um indivíduo estava sendo atendido devido a ferimentos provocados por faca.

O homem que, conforme ocorrência, estaria na UTI, chegou para atendimento com dois cortes de faca na região do tórax.

Em contato com a companheira dele, uma mulher de 35 anos, ela relatou que estavam em frente a um Bar 24h, no bairro Centro, juntamente com sua filha de 13 anos. Em determinado momento, a menor teria se envolvido em uma desavença e teve um desentendimento por motivo de rede social com uma mulher que desconhece.

Esse fato, gerou um tumulto e o atrito tomou maiores proporções envolvendo outras pessoas que estavam no local, o que resultou em uma briga generalizada.

A mulher falou aos PMs, que então, percebeu que seu companheiro estava ferido com muito sangue na roupa, não sabendo citar quem teria sido o autor(a) da autoria. Imediatamente populares o colocaram em um veículo e o socorreram até a UPA.

Diante dos fatos a guarnição encaminhou a companheira da vítima até a Delegacia de Polícia para realizar a ocorrência por lesão corporal.