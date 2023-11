Homem sofre corte no rosto e tem mão parcialmente amputada em Alegrete

Share on Email

O chamado relatava a entrada de um homem de 46 anos, vítima de um ataque que resultou em um corte profundo no rosto e na amputação parcial de uma das mãos. O indivíduo, ao ser identificado, informou que o fato ocorreu no bairro Vila Isabel, onde foi agredido por dois suspeitos armados com um facão. Até o momento, os agressores não foram localizados.

Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado para exames mais detalhados, visando avaliar a extensão dos ferimentos e determinar os próximos passos do tratamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, onde as autoridades policiais darão continuidade às investigações para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque. Até o fechamento desta matéria, os suspeitos permanecem foragidos, e as circunstâncias que levaram a esse ato violento ainda estão sendo apuradas.