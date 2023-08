Há 2 anos, o trabalhador rural Carlos Diéquer era o último alegretense a dar alta da UTI Covid

Nesta sexta-feira, 18, ocorre o segundo aniversário de saída do último paciente Covid da Santa Casa de Alegrete. Carlos Diéquer Farias Marques, 47 anos na época, deixou a UTI após uma batalha incansável contra uma doença que paralisou o mundo.

Carlos Diéquer Farias Marques, entrou para a história da Santa Casa de Alegrete ao ser o último paciente Covid a ser liberado da UTI. Embora não estivesse mais em fase contagiosa, Carlos ainda enfrentou os desafios de um longo período de tratamento quando saiu da ala Covid da UTI Adulto, em 18 de agosto de 2021.

Uma jornada de superação

Foram 30 dias na UTI Covid, dos quais 23 dias foram passados ​​entubado e outros 10 dias com uma traqueostomia, totalizando 48 dias de internação. A esposa de Carlos, Carla Rosa da Silveira, recorda com emoção aqueles tempos difíceis. “Chegou o dia da tão esperado da alta hospitalar. Muito debilitado fisicamente, sem conseguir caminhar e com dificuldades na fala, começava o período de reabilitação”, relatou Carla.

Os desafios não pararam por aí. Carlos precisou passar por exames semanais e consultar diversos especialistas em busca de possíveis sequelas deixadas pela Covid-19. Os médicos afirmaram que apenas o tempo revelaria se ele teria que enfrentar consequências a longo prazo. Seis meses de fisioterapia intensiva foram necessários para restaurar sua função respiratória e muscular. Depois disso, Carlos continuou com o acompanhamento médico por mais de 8 meses.

Finalmente, após um ano e dois meses, Carlos recebeu uma notícia tão aguardada: estava liberado para voltar à sua vida normal, incluindo o retorno ao seu trabalho no campo. Com a graça de Deus, não havia nenhuma sequela significativa em seu caminho. Sua jornada de recuperação foi um verdadeiro milagre, considerando a gravidade da doença e as histórias de tantos que continuam a lutar com suas sequelas.

Uma lição de esperança e fé

Hoje, dois anos após receber alta, Carlos e sua família continuam agradecendo a Deus pela dádiva da vida e pelo apoio inabalável de seus familiares e amigos. A história de Carlos é uma lembrança viva de que cada momento é único e que a fé é uma força inquebrável mesmo nos dias mais sombrios.

“A lição que ficou é que cada momento é único, e mesmo nos dias mais tensos não podemos perder a Fé”, afirma Carla.

A história de Carlos Diéquer Farias Marques permanecerá como símbolo de esperança para todos aqueles que enfrentaram ou ainda enfrentam os desafios impostos pela pandemia. Sua jornada de recuperação nos lembra da resiliência do espírito humano e da importância de superar cada dia como um presente precioso.

A saída de Carlos do hospital, em 2021, foi marcada por muita alegria. Cartazes, balões e uma carreata para demonstrar a importância do momento e o quanto ele é amado por todos.