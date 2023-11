II EXPERIENCE DAY: neste dia a população pode experimentar o que tem de mais inovador em tecnologia

O evento, que ocorrerá das 14h às 17h no auditório da Sicredi, oferecerá ao público de todas as idades a oportunidade de explorar diversas experiências tecnológicas, como a cabine de metaverso, óculos de realidade aumentada, robótica e vários projetos inovadores.

A participação no evento é totalmente gratuita, tanto para quem comparecer presencialmente quanto para quem optar por assistir à transmissão ao vivo pelo YouTube, marcada para as 17h no mesmo local. Nesse momento, serão divulgados os resultados do Circuito Startup Pampa, seguido pela premiação dos três projetos vencedores do Desafio Modelo de Negócios.

O Experience Day, juntamente com o Circuito Startup Pampa e o Desafio Modelo de Negócios, fazem parte das iniciativas do Ecossistema Alegrete Cidade Inovadora. Esse ecossistema, que engloba a quádrupla hélice, conta com a participação da Prefeitura Municipal, representada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) como um ator governamental.

A entrada é franca, e não é necessária nenhuma inscrição antecipada. Trata-se de uma programação aberta a todas as idades, proporcionando uma oportunidade única de interação com as inovações tecnológicas. Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram do Ecossistema Alegrete Cidade Inovadora (@alegretecidadeinovadora) e da SEDETUR (@sedetur.alegrete).