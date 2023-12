Homem suspeito pelo assassinato de mulher foi preso por determinação da justiça

Share on Email

Um homem de 39 anos, apontado como suspeito da morte de uma mulher de 55 anos, em Alegrete, foi preso por mandado de prisão, expedido pela Comarca local, na Avenida Tiaraju, na Zona Leste da cidade. O indivíduo estava em via pública, quando foi abordado e identificado pela Brigada Militar.

Lucia Maria Ferrão foi encontrada por uma vizinha desacordada e com um corte na cabeça em sua residência, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição. Apesar de ter sido socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa, no dia 21.

A delegada Fernanda Mendonça, à frente da 1ª Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) e da Delegacia de Polícia de Alegrete, coordena a investigação do caso. Ela já havia informado que o crime está sob apuração, mas até o momento não foram divulgados detalhes sobre a possível ligação entre o suspeito e a vítima, entre outros motivos que levaram à morte de Lucia.