Homenagens as autoridades do governo Bolsonaro e confraternização dos ex-atletas do Flamengo foi contagiante

Na noite do último sábado (18), o comandante do 12º. Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Coronel Jorge Cláudio Gomes recebeu em jantar de confraternização, autoridades federais que visitam Alegrete, lideradas pelo General de Divisão Décio dos Santos Brasil, Secretário Especial do Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e sua comitiva; a presença do prefeito Márcio Amaral, do Reitor da UNIPAMPA, Roberlaine Ribeiro Jorge; presidente do Flamenguinho, Antônio Fagundes, lideranças políticas e esportivas da cidade.

Após a formatura, no largo do Batalhão, os convidados foram recebidos no cassino de oficiais, subtenentes e sargentos da unidade em jantar de recepção. A comitiva que visita Alegrete veio para a abertura do Efipan 40 anos e lançamento da pedra fundamental da Vila Olímpica Efipan, ocorrido na manhã do sábado. No Batalhão, os visitantes foram obsequiados com camisetas da Escolinha do Flamengo entregues pelos ex-atletas do clube.

Ainda ao meio-dia de sábado, a turma de ex-atletas do rubronegro após prestigiar o descerramento da placa da Vila Olímpica, se reuniu nu almoço de confraternização no restaurante Prodócimo. Ali a turma contou histórias e comemorou mais um ano do encontro dos seletos pioneiros jogadores do Flamengo. Tia Joana, o meia Lilo, considerado o maior e melhor 10 dos “sessentões”, foram reverenciados assim com outros destaques.

O coronel Ronaldo Lima dos Santos, secretário Nacional do Futebol da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, o padrinho da Vila Olímpica, General Décio dos Santos Brasil, Secretário Especial do Esporte da Secretaria do Esporte do ministério da Cidadania, ele é a maior autoridade do esporte brasileiro; general de Exército Ítalo Fortes Avena , presidente da Força Tarefa Brasil Crescer; Reitor da Unipampa Ronerlaine Jaques e Aldenir Kniphoff maior projetista de futebol do mundo, estiveram presentes.

Toninho Fagundes recepcionou a turma que foi capitaneada pelo alegretense Paulo Rogério Fernandes. Foi ele que de maneira informal, fez uma série de homenagens, emocionando a todos, inclusive ele mesmo que segurou as lágrimas a relembrar momentos mágicos da turma. O prefeito Márcio Amaral acompanhado da família prestigiou o encontro.

Além de Tia Joana que foi as lágrimas quando recebeu uma placa do Flamengo, as autoridades receberam um boneco em miniatura com a camisa do Flamengo número 10 e personalizada, idêntica ao que cada um estava usando no encontro.

Foi um momento de festa, mas sobretudo de amizade, companheirismo e camaradagem da turma que fez e continua fazendo história. Agora será formado um conselho diretivo do Clube Escola Flamengo, formado pelos ex-atletas.

Júlio Cesar Santos Colaboração: Alair Almeida Fotos: Júlio Cesar Santos e Alair Almeida