Flamengo empata com os peruanos e Athletico vence e pula na liderança do Efipan

O terceiro dia de jogos do 40º Encontro de Futebol Infantil registrou três jogos na noite de domingo (19). No primeiro confronto o Juventude encarou os uruguaios do Defensor.

Um jogo movimentado de superioridade uruguaia. O time gaúcho tentou de todas formas brecar o adversário. Num primeiro tempo sem gols, o Defensor voltou para etapa final decidido a vencer e conseguiu.

Aos dois minutos de jogo, o atacante Moreira Rodriguez fez 1 a 0. O time serrano tentou igualar o placar e abusou das substituições que não surtiram efeito. Final vitória uruguaia.

O Athletico Paranaense entrou em campo contra o Nacional do Uruguai. Jogo em que os paranaenses decidiram no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Henrique Poniewas abriu o placar e seis minutos depois Giorgio Constantin ampliou para o Athletico, 2 a 0. Na etapa final, os paranaenses se limitaram a segurar o placar e o Nacional pouco arriscou a meta do time do Estado do Paraná.

Fechando a rodada, o time da casa não empolgou o torcedor. Depois da derrota para o Coxa na estreia, o Flamengo pouco fez para ganhar do Alianza Lima, time que levou quatro gols do Athletico. Um rubronegro apático não saiu de um empate sem gols contra os peruanos.

Após a 3ª rodada, o Athletico lidera com 6 pontos. Palmeiras, Internacional, Grêmio e Defensor somam três pontos cada um. Flamengo e Alianza Lima tem um ponto cada, completam o G 8 do Efipan 2020.

Rodada de segunda-feira (20):

19h – Azuriz x Palmeiras

20h20min – Coritiba x Defensor

21h40min – Palmeiras x Grêmio

Júlio Cesar Santos Foto: Fabio Martinez