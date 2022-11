Homens são presos carregando agrotóxicos em veículos na BR-153 em Bagé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste sábado (19), dois carros que andavam em comboio carregados de agrotóxicos, na BR-153, em Bagé, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul. Dois homens foram presos.

Segundo a PRF foram encontrados mais de meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira.

Durante ações de combate ao crime, os agentes visualizaram uma Saveiro com placas de Turvo (SC), e logo atrás um Celta com placas de Videira (SC). Foi dada ordem de parada aos condutores, sendo que o motorista da Saveiro ao parar, correu para o mato tentando fugir, mas acabou sendo preso logo em seguida.

Ao vistoriarem o interior dos veículos, os policiais localizaram os 528 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país. Os produtos estavam no porta-malas e no banco traseiro do Celta e na caçamba da Saveiro.

Os condutores dos veículos, de 31 anos e 20 anos, ambos de Santa Catarina, disseram à polícia que adquiriram os herbicidas no Uruguai e os levariam para o estado catarinense. Eles foram encaminhados à polícia judiciária, com os veículos e os agrotóxicos.