Homens são presos em atitude suspeita no interior de condomínio

Porteiro do João 23 evitou possível ação de indivíduos em atitude suspeita, na madrugada de terça-feira(13).

A astúcia do trabalhador foi fundamental para que os policiais chegassem no local e flagrassem os suspeitos que não souberam explicar o motivo pelo qual estavam no interior do pátio do Condomínio José Rubens Pilar, na avenida Eurípedes Brasil Milano.

Conforme ocorrência, os policiais receberam a informação através do 190 que dois homens teriam pulado o muro do Condomínio, em atitude suspeita. A guarnição chegou no endereço e localizou os indivíduos, agachados, próximos à bomba da caixa d’água. Indagados sobre o que estavam fazendo naquele local, eles confirmaram que não eram moradores e que não sabiam o motivo. A dupla foi levada para Delegacia de Polícia de Alegrete e realizado registro simples por outros crimes. Na revista pessoal com um dos homens foi encontrada uma faca e com o outro uma espátula. A ocorrência foi por volta da 1h20min.