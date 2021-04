Guarda Municipal flagra manobra irregular e motorista é autuado por ser inabilitado e recusar teste do etilômetro

Compartilhe















No início da noite deste domingo(11), os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina quando identificaram que o motorista de um Fiat Uno, estava realizando uma manobra irregular. Ele deu marcha ré e subiu a calçada na rua David Canabarro, Centro, em Alegrete.

Ao ser abordado, o indivíduo ressaltou que teria ocorrido uma pane e, ao dar a marcha ré, o carro se desgovernou e subiu a calçada. Porém, ao ser solicitada a documentação do condutor foi constatado que o mesmo não possui Carteira Nacional de Trânsito. Ele também foi convidado a realizar o teste do etilômetro e negou-se. Diante destes dois fatos, foi autuado.

O carro que, conforme relato dos guardas, apresentava avarias em uma lateral e na traseira, foi entregue a um motorista habilitado. O fato ocorreu poucos metros do cruzamento com a rua Barão do Amazonas. As informações são da Guarda Municipal que atendeu a ocorrência. A Brigada Militar também esteve no local.