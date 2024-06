Homens são presos em flagrante em carro se aplicativo

Share on Email

Por volta das 18h30min de sábado(1º), a Brigada Militar de Manoel Viana abordou um veículo na entrada da cidade após denúncias relacionadas ao Sandero. No interior do carro, estavam três homens: o motorista e dois passageiros.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a identificação dos indivíduos e procederam uma revista pessoal. Na cueca de um dos passageiros, foram encontrados três pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 75 gramas.

Desta forma, os três homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete. Após contato com a delegada de plantão, foi determinado o flagrante por tráfico de drogas para os dois passageiros. O motorista apresentou comprovação de seu trabalho como condutor de aplicativo e afirmou que estava realizando uma corrida. Com isso, ele foi liberado juntamente com o veículo.