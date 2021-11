Homens são presos, na BR 290, com ovelha carneada em mochilas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã de sexta-feira(19), dois indivíduos foram presos em flagrante ao serem abordados com uma ovelha carneada, dentro de mochilas, na BR 290, na localidade do Inhanduí – Alegrete.

De acordo com dois integrantes da equipe de vigilantes da empresa Vigiporty, eles se deslocavam em direção a Uruguaiana quando observaram dois indivíduos em atitude suspeita, na BR 290.

Um dos vigilantes é policial militar aposentado e não pensou duas vezes, retornou e os abordou. Na revista pessoal, foi encontrada nas mochilas que eles carregavam um ovelha carneada. Vulgo Bidu e Malvadeza residem na Zona Leste, no bairro Saint Pastous e já são conhecidos das guarnições. Ambos, com antecedentes criminais.

Diante da situação, a Brigada Militar foi acionada e conduziu os acusados com a carne e o pelego, pois a dupla informou aos PMs, onde o havia desovado. O proprietário do estabelecimento rural, que fica cerca de 35 Km da cidade, também esteve na DP.

Em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado prisão em flagrante por crime de abigeato. A dupla seria ouvida e posteriormente iria para o Presídio Estadual de Alegrete.

Veiga, o vigilante e policial aposentado, disse que no primeiro momento, ao ver a dupla tentando esconder a face, pensou que pudesse ter alguma relação com os apenados que fugiram da penitenciária de Santana do Livramento.