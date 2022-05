Homens são presos no interior com tatu, javali e galinhas

Três homens foram presos pela Brigada Militar de Alegrete, no interior do Município, na noite de sábado (28).

Segundo informações, os policiais receberam denúncias através do 190 e se deslocaram até a localidade do Rincão do São Miguel, interior do Município.

A informação seria de que havia furto em uma chácara, naquele momento.

Diante das características repassadas aos policiais, foi realizada a abordagem aos veículos suspeitos e foi constatado que, na caminhonete Strada havia munições, dois rifles calibre 22 e um revólver calibre 38, assim como, sacos com sementes de aveia.

Já no Uno, no porta-malas, os PMs encontraram um tatu, morto, um javali carneado e três galinhas, vivas.

Em decorrência da situação, os três homens, os carros e os materiais apreendidos, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com a Delegada de plantão, foi determinado registro simples por crime contra fauna e pela caça do tatu para o motorista do Uno, que foi ouvido e liberado.

Os veículos, também, foram entregues aos donos, assim como, as galinhas foram restituídas ao proprietário. O tatu, a carne de javali, as armas e as munições foram apreendidos.

Em razão das armas, sendo uma em situação de furto, o motorista da Strada e o carona, foram presos em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ambos foram ouvidos e liberados após pagamento da fiança. O crime foi afiançável em um salário mínimo para cada um.

Os homens alegaram que estavam caçando naquela região.