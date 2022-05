Napoli derrota Cruzeiro na final do Torneio do Palmeiras e leva taça

No último domingo (29), a equipe do Napoli conquistou a 5ª edição do Torneio do Palmeiras.

A competição que neste ano contou com 9 times na categoria livre teve seus jogos bastante prestigiados. Um bom público a cada rodada realizada no complexo de campos do Jockey Club de Alegrete.

Outro ponto alto do torneio, foi a camaradagem entre as equipes.

E na final não foi diferente. Um jogaço entre Napoli e Cruzeiro, as duas melhores equipes da competição. Num jogo equilibrado e de muita entrega de ambas equipes, o Napoli arrancou uma vitória por 2 a 1 em cima do bom time do Cruzeiro.

Pelos critérios técnicos, o Juventus ficou em terceiro. A zaga menos vazada coube ao campeão Napoli, levou sete gols em 7 jogos. Já a artilharia foi para o atacante Guilherme Freitas da Silva, que defendeu o Santos da Toca do Leão.

Além do título, Napoli teve a defesa destaque da competição

A organização do torneio esteve a cargo do desportista Aparício Ringues presidente do Palmeiras e do coordenador técnico Valdir Knierim.

A premiação foi entregue após ao apito final, com festa para atletas e torcedores do Napoli que estenderam a comemoração até sua sede na Avenida Ibicuí.

Família Napoli comemorou o título do Torneio do Verdão

Fotos: reprodução