Hóspede surta, “quebra” quarto de hotel, faz ameaças e investe contra policiais

Conforme informações dos policiais, o indivíduo estaria em crises há mais de três dias e durante este período, chegou a ter acompanhamento médico.

Na manhã de ontem(17), ele quebrou vários objetos e móveis do interior de um quarto do hotel onde estava hospedado. Diante do descontrole do cliente, os policiais foram acionados e foi necessário disparo antimotim, que não acertou o suspeito pois ele investiu contra a guarnição com extintor de incêndio e outros objetos.

Na sequência, foi contido e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento(UPA), devido ao de surto e o descontrole total do indivíduo. Ninguém se feriu.