Câmara deverá aprovar repasse de 1,8 milhão para a Expresso Fronteira cobrir gratuidade no transporte coletivo

Depois de aprovar o projeto 015 que autoriza gratuidade de idosos no transporte coletivo de Alegrete, a Câmara de Vereadores tem outro projeto relativo a esses usuários.

De acordo com o presidente, Anilton Oliveira, o projeto 014 institui a isenção tarfirária à empresa que faz o transporte coletivo de idosos, em Alegrete, mediante subsídios, nos termos da Emenda Constitucional Federal 123/2022.

Ser for aprovado, o repasse à empresa que faz esse serviço em Alegrete, será valor de 1,8 milhão de reais em caráter temporário e deverá observar o custo mensal estimado com o transporte de idosos e transferido em forma de subsídio do Município à empresa, sendo a primeira a parcela retroativa de 15/11/2022 a 30 /11/ 2022 e as demais percelas serão pagas, mensalmente de dezembro de 22 a setembro de 2023.