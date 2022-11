Idosa trancada em casa com corrente no portão é socorrida pela BM

No início da tarde de quinta-feira(17), a Brigada Militar foi acionada na rua Demétrio Ribeiro com a denúncia de que uma senhora que estava pedindo socorro e, inicialmente, indicava que estaria em cárcere privado.

No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima de 67 anos, que relatou estar no local contra a sua vontade. O portão onde ela estava se comunicando estava com uma corrente e foi retirada pelos policiais militares. No interior, os PMs se depararam com um ambiente completamente insalubre, e o proprietário deitado em um quarto.

A idosa disse aos policiais que chegou na casa, durante a tarde de segunda-feira e questionou se o suspeito sabia de alguma peça para alugar e ele informou que na própria casa disponibilizava e a convidou para entrar, contudo, a teria deixado fechada até a tarde de ontem.

Durante o período em que a vítima ficou na residência, ela fez uso de bebida alcoólica com o indivíduo de 57 anos que é conhecido na cidade.

Na Delegacia de Polícia, o caso foi registrado como outros crimes, pois a idosa não apresentava lesões e o homem negou que a teria colocado em cárcere privado. O caso será investigado na sequência.

Os dois foram ouvidos e liberados.