Hotéis da serra gaúcha projetam ocupação superior a 90% nas férias de inverno

A combinação inverno e serra gaúcha voltou a ser uma opção para turistas depois da queda na atividade do setor durante a pandemia de Covid-19. Os hotéis da região já estão com 80% da ocupação prevista para o mês de julho, segundo o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha).

A Região das Hortênsias engloba municípios como Gramado e Canela, dois dos mais famosos destinos turísticos do país, além de São Francisco de Paula e Nova Petrópolis.

“Provavelmente, a gente vai ultrapassar isso, chegando a quase 90% de ocupação”, diz Claudio Souza, presidente da entidade.

Na avaliação do presidente do Sindtur, a alta procura se deve a uma “demanda reprimida” dos últimos dois anos, superando os impactos da inflação observada em 2022.

Destino turístico

O Rio Grande do Sul foi o segundo estado mais procurado por turistas estrangeiros no Brasil em 2021, com quase 500 mil visitantes, conforme a pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua do IBGE divulgada na quarta-feira (6). Entre os turistas brasileiros, o estado foi o quinto destino.

Na Serra, o setor nota maior procura de turistas de outras regiões do país que buscam experimentar temperaturas mais baixas, pouco comuns onde vivem. “A maior gama do nosso visitante é o turista nacional. Nós temos um grande número que vem do Nordeste e do Sudeste, vem aproveitar a região, o frio, a gastronomia”, comenta Claudio Souza.

O corretor de imóveis Cícero Nascimento é um deles. Ele viajou de São Paulo para aproveitar as atrações da região.

“Muita coisa bonita, a arquitetura. Tudo diferente. É bonito aqui”, afirma.

A inspiração na cultura europeia é um dos destaques, tanto na gastronomia quanto na arquitetura.

“A região do nosso hotel é uma região de casas históricas, onde a gente vai ter várias histórias das famílias italianas que chegaram no Brasil. Muitos brasileiros querem conhecer de onde vieram os vinhos, as especiarias, a comida italiana”, fala o recepcionista Michel Chermont.

Tipo de público

O gasto diário com viagens realizadas no RS foi de R$ 243 segundo o IBGE. O Sindtur Serra Gaúcha ainda observa uma mudança no perfil do público que procura a região.

“Nós tivemos por muitos anos um público específico que eram casais, depois casais da melhor idade. Agora, com os últimos investimentos que aconteceram na serra gaúcha, principalmente na cidade de Gramado e Canela também, nós tivemos realmente uma diversificação de público, em que nós conseguimos atingir crianças e a família inteira”, explica Souza.

Viajando com a família, a administradora Fernanda Garcia diz que a filha sugeriu permanecer na região.