Tempestade de neve deixa mais de 300 veículos retidos na Cordilheira dos Andes

Mais de 300 carros estão retidos na Passagem Internacional do Cristo Redentor, situada na fronteira entre Argentina e Chile, devido a uma tempestade de neve. A via terrestre entre os dois países fica a 3,2 mil metros de altitude, na Cordilheira dos Andes.

O posto fronteiriço foi fechado por volta das 14h deste sábado, quando a temperatura no local estava abaixo de -10ºC. Entre os veículos retidos há caminhões, carros particulares e ônibus de turismo.

De acordo com o jornal argentino “La Nación”, alguns carros encalharam na neve e o trabalho das equipes de ajuda ficaram prejudicados devido à intensidade da tempestade.

“Isso produz um acúmulo de veículos de todos os tipos: transporte de carga, turismo internacional e doméstico e veículos de passageiros. E em situação de tempestade com vento branco, gera deficiências no trabalho das rodovias porque o número de veículos não foi previsto. Enquanto o trânsito está parado, a nevasca avança”, disse o coordenador do posto fronteiriço, Eduardo Yaya, ao “La Nación”.

As autoridades locais estão preocupadas com o tempo de espera e com o fato de ter bebês dentro dos carros retidos.

“Quando você está em um veículo, com o vento branco que está no local, a sensação térmica ultrapassa os 15 graus abaixo de zero. Eles estão em situações realmente complicadas.”, acrescentou Yaya.

Segundo alguns áudios recebidos nos grupos do Clic Uruguaiana, já havia caminhões dos bombeiros , ambulâncias e também o exército, resgatando pessoas, alguns turistas já tinha sido resgatados ontem(sábado), e agora carros particulares e caminhoneiros estão sendo retirados, alguns caminhoneiros não quiseram abandonar o seus caminhões, segundo palavras do responsável pela operação, eles(caminhoneiros) assumem o risco de ficar, isentando as autoridades locais de qualquer situação. A previsão é de que a tempestade de neve siga por pelo menos mais 10 dias.

Estamos buscando mais informações sobre os caminhoneiros, e se há algum uruguaianense entre os retidos nas codilheiras, em breve atualizamos a matéria.

Fonte: ClicCidadeUruguaiana