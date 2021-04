Houve leve queda no preço dos combustíveis na última quinzena em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Alegrete, através do Procon, realizou mais uma pesquisa sobre o preços do combustíveis, dessa vez referente a primeira quinzena do mês de abril.

Nesta sexta-feira, 16 de abril, após o Procon visitar os 16 estabelecimentos, verificou que os combustíveis apresentaram uma leve redução nos preços em relação ao mês de março do corrente ano.

A gasolina comum mais barata continua apresentando o valor de R$ 4,77 e a mais cara ficou em R$ 5,983. Já a gasolina aditivada foi encontrada com o menor valor de R$ 4,79 e o litro mais caro por R$ 6,19.

O óleo diesel comum mais barato ficou em R$ 4,07 e o mais caro em R$ 4,499. Já quanto ao óleo diesel S10 o mais barato encontrado estava em R$ 4,15 e o mais caro em R$ 4,53. Já o etanol mais barato encontrado custa R$ 4,99 e o mais caro verificado pela pesquisa ficou em R$ 5,999.

Confira a pesquisa na íntegra no link: Procon Alegrete