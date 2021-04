Apicultor perde 25 caixas de mel no Rincão de São Miguel em Alegrete

Compartilhe















O produtor, René Aurélio, da localidade de Rincão de São Miguel perdeu 25 caixas de abelhas, todas com duas melgueiras e mais os enxames. Aurélio foi informado de que um vizinho teria realizado uma pulverização aérea em seus campos para matar formigas e carrapatos e acabou atingindo as abelhas. O produto atingiu os insetos e o mel que ficou nas caixas foi consumido por outras abelhas do campo

Com este problema, o apicultor pode ter tido um prejuízo de 20 mil reais com a perda de mil quilos de mel. Ele também produz mel em caixas na localidade do Durasnal.

Além deste caso, conforme o técnico agrícola da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Vilson Araújo Junior, apicultores de Alegrete, relatam a morte abrupta de enxames ou da redução de abelhas em caixas de alta produção. E reclamam que além dos venenos usados nas lavouras de soja, agora estão pulverizando campo nativo e as pastagens.

Vera Soares Pedroso

Fotos divulgação