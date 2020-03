IFFar – Campus Alegrete suspende atividades devido à suspeita de coronavirus

Devido a uma suspeita de coronavírus, em um dos docentes do IFFar- Farroupilha, a direção enviou uma nota, na tarde de sábado(14), cancelando de forma temporária as atividades no Campus. Acompanhe:

NOTA OFICIAL – SUSPENSÃO DE ATIVIDADES

📍 Foi identificado um caso suspeito do novo coronavírus (COVID-19) no IFFar – Campus Alegrete, sendo o mesmo orientado a procurar o sistema de saúde para realização de coleta de material para pesquisa de infecção por COVID-19.

📍 Visando a integridade da saúde de toda a comunidade acadêmica, considerando orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), as orientações recebidas através Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete e da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde do RS, ficam suspensas as atividades acadêmicas do Campus Alegrete, bem como as atividades administrativas presenciais no período de 16 a 27 de março de 2020.

📍 Serão mantidas as atividades necessárias para assegurar a preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais no Campus.

📍 Fica CANCELADA a chamada oral para os cursos superiores e para o PROEJA, prevista para o dia 16 de março, a nova data será informada posteriormente.

📍 O IFFar – Campus Alegrete realizará a avaliação da situação ao longo da próxima semana e disponibilizará todas as informações e orientações que se fizerem necessárias através dos seus canais oficiais.