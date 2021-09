Ibirapuitã deve atingir cota de inundação ainda hoje

A chuva intensa que caiu, durante toda a noite e madrugada do dia 8, deixa moradores de áreas ribeirinhas da cidade em alerta.

Rio Ibirapuitã

O nível do rio Ibirapuitã as 8h15min, de hoje, estava com 9m 29cm ultrapassando o nível de alerta que é de 8m50cm acima do normal e se aproximando da inundação que é de 9m 70cm, segundo dados da Estação Hidrológica da CPRM em Alegrete o Rio já está a mais de 8m50cm do nível normal. Em 24h o acumulado é de 104.8 mm., sendo que em 48h o acumulado de chuva já está em 185,6mm.

As famílias que moram em bairros que margeam o arroio Restinga e o rio Ibirapuitã acordam cedo para ver a situação das águas.

Infiltrações e alagamentos em duas ESFs e no Cema inviabilizam atendimentos em Alegrete

Arroio Restinga

Conforme a CPRM, no bairro Rui Ramos o nível do Ibirapuitã deve atingir por volta das 10h de hoje a marca de 10m 11cm acima do nível normal passando da cota de inundação (9m70cm), o que provavelmente vai invadir casas.

Bairro Santo Antônio

Outro bairro que também sofre as primeiras consequências das chuvas é o Santo Antônio. Miquéias Santos fala que se o tempo continuar instável com águas baixando as casas serão atingidas.