Filho faz apelo para que devolvam materiais de trabalho, furtados, do pai; veja o vídeo

Em um vídeo, que está circulando nas redes sociais, o jovem faz um apelo para que as pessoas denunciem qualquer informação que possa chegar até as ferramentas que, segundo ele, chega a um prejuízo de mais de 9 mil reais.

Condutor bate em Gol, estacionado, no Centro

E, além de todo material furtado da serralheria, os ladrões quebraram uma parede e também levaram o estepe do carro, uma extensão de mais ou menos 100m, entre outros.

“Fica a indignação de um homem que trabalha a vida toda, com muito sacrifício “monta” sua oficina e depois passa por isso. Fica sem ter como trabalhar, pois todas as ferramentas foram furtadas. Faço um apelo para que as pessoas denunciem e, desta forma, a polícia possa chegar até os culpados”- descreveu.

Entre os materiais estão lixadeira, aparelhos de solda entre outros citados no vídeo. Quem tiver informação pode repassar para Brigada Militar – 190 – Polícia Civil – 3422-4525 ou 55 99648-0218 – Gioner.

