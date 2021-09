Infiltrações e alagamentos em duas ESFs e no Cema inviabilizam atendimentos em Alegrete

Share on Email

As fortes chuvas nas últimas 24 horas no município causou prejuízo até na rede de saúde do município. Nesta quarta-feira (8), ao menos três locais de atendimento da rede não puderam abrir para atendimento.

O Centro de Especialidades Médicas de Alegrete – CEMA, a Estratégia de Saúde da Família da Vila Prado e da Vila Nova tiveram problemas de alagamentos e infiltrações.

Servidores tentaram amenizar os alagamentos

ESFs com problemas estruturais

Posto de Saúde ficou alagado

No Posto da Vila Nova os servidores já acostumados com os constantes alagamentos tentaram proteger equipamentos e retirar a água a tempo de realizar o atendimento ao público, mas o esforço foi em vão. A infiltração era tanta que inundou salas do postinho.

Na Prado, o mesmo problema. Infiltração na estruturas do prédio inviabilizou a abertura do posto nesta quarta-feira. O CEMA não diferente dos postinhos, teve alagamentos no antigo prédio localizado na Rua Luiz de Freitas.

A reportagem entrou em contato com a secretária Haraceli Fontoura, que confirmou o problema e já estava se dirigindo aos locais para avaliar a situação. Nos dois postos de saúde o problema estrutural vem desde a inauguração. “A prefeitura irá fazer um levantamento e tão logo seja restabelecido o atendimento irá informar a comunidade”, pontuou a secretária.