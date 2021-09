Identificada vítima de afogamento no interior de Alegrete

Segundo informações de um familiar, o nome do jovem é Lucas Aguiar Vargas de 22 anos.

Ele estaria trabalhando no local quando se afogou. O jovem tem mais sete irmãos entre eles, uma irmã gêmea. Nas redes sociais muitas mensagens e homenagens, a Lucas, já foram postadas. Entre os relatos, de um jovem trabalhador, cheio de vida e muito amado por todos que o conheciam e sua família.

Os Bombeiros localizaram o corpo no final desta tarde(13), em uma barragem localizada no interior do Município. A propriedade fica no Corredor Maneco Bica, Inhanduy – cerca de 35 KM da cidade. De acordo com sargento Ferrão, o corpo estava próximo do local onde havia submergido.

O corpo foi removido pela Funerária Angelus e as últimas homenagens serão na rua Daltro Filho. O corpo está no IML da Santa Casa e a previsão do início do velório é para 12h, desta terça-feira(14), ainda não há horário para sepultamento.