Idosa de 68 anos foi atropelada e não resistiu aos ferimentos; morreu horas depois na Santa Casa

Segundo a Brigada Militar, a motorista do Ford Ka envolvida no incidente relatou que conduzia o veículo pela Avenida Caverá sentido bairro, quando, ao entrar na Rua Albino Severo para acessar a Rua Danilo dos Santos, a idosa Maria Bernadete Serafim Bianchi teria atravessado a rua correndo.

A motorista disse ter ouvido o impacto, mas não visualizou a vítima. Bernadete foi socorrida pelo SAMU até a Santa Casa, apresentando fratura exposta no braço direito e dores no peito. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a tarde. As autoridades identificaram várias lesões e múltiplas fraturas como causa do óbito. A motorista do Ka se apresentou na DP e conversou com Delegado responsável.

