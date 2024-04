Matteus se encanta com o tamanho e a beleza do Palácio Piratini

Depois da primeira convesa e o tradicional chimarrão, no Dia Nacional do Chimarrão, Matteus Amaral e Eduardo Leite foram conhecer o Palácio Piatini. O governador mostrou o CTG que tem no local onde fazem reuniões e confraternizações com os Secretários. -Ali é o palácio, disse leite ao ex BBB, é isso aqui é o Rio Grande ao se referir ao CTG.

Matteus Amaral e Eduardo Leite no Palácio Piratini

Eles olharam o enorme mapa de couro com a localização de todos os municípios gaúchos destacando Alegrete, o maior município em extensão territorial do Estado.

Admirado com o tamanho e a beleza do Piratini, Matteus Amaral, também, se encontrou com as soberanas da Fenachim que foram convidar o governador estedendo o convite ao vice-campeão do BBB 24 para o evento, em maio, na Capital do Chimarrão Venâncio Aires.