Idosa é agredida e roubada em Alegrete

Idosa foi agredida e roubada na manhã de segunda-feira(26), em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição foi acionada no bairro Jardim Planalto devido a um assalto.

No endereço, foi feito contato com a vítima de 68 anos, que relatou aos policiais que vinha caminhando em via pública e um indivíduo, moreno claro de estatura alta, magro e de barba, falou com ela, fazendo com que parasse para conversar.

Na sequência, o indivíduo pediu o celular da idosa e com a recusa da vítima em entregar o aparelho, a derrubou no chão e saiu correndo, levando o celular.

A guarnição efetuou buscas nas imediações no intuito de localizar o indivíduo, mas não logrou êxito. Foi confeccionado o registro no local.