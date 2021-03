Idosa é encontrada morta, no banheiro de casa, e cão permanece todo tempo ao seu lado

Compartilhe















Na tarde deste domingo(28), a Brigada Militar atendeu uma ocorrência onde uma moradora do bairro Vila Nova, foi encontrada, sem vida por uma vizinha.

De acordo com a ocorrência, a idosa de 65 anos estava no banheiro da casa. Ela foi identificada como Conceição Cardoso da Rosa e residia, atualmente, sozinha. Ela tem um filho que trabalha em Santa Catarina.

Durante o atendimento da ocorrência, uma cena que chamou atenção dos policias, foi o cãozinho, o amor do animal pela dona o fez ficar todo tempo ao lado dela. Isso demonstra o quanto ela era carinhosa e cuidava de seus animais de estimação. Conforme os policiais, mais dois cães estavam no pátio.

A informação do corpo da idosa, já sem vida, foi de uma vizinha que a auxiliava e estava sempre a acompanhando, mas não ficou claro, na ocorrência, se era cuidadora. Não há informações, até o momento, do horário do óbito. A polícia foi acionada e a remoção do corpo feito pela Funerária Angelus até o IML da Santa Casa, onde a necropsia vai apontar a causa do óbito. Porém, inicialmente, tudo indica que tenha sido mal súbito e, possivelmente, infarto. A idosa não apresentava lesões e já fazia uso de medicações para hipertensão, conforme informações da Brigada Militar.