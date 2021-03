Governo do Estado e Prefeitura reafirmam cumprimento integral das atuais medidas restritivas

Compartilhe















Para quem ainda tem alguma dúvida sobre o que pode funcionar desde ontem(27), a reportagem do PAT está novamente postando as medidas adotadas pelo Governo do Estado e a Prefeitura. O anúncio abaixo foi realizado pelo Executivo Municipal e detalha o funcionamento e o que pode ou não e horários. Neste sábado, alguns empresários e funcionários ainda tinham dúvidas.

Na última quinta-feira, 25, o Governo do Estado decretou que desde sábado, 27, todo o Rio Grande do Sul entrou em bandeira preta, devido à nova regra que avalia a relação entre o número total de leitos de hospitais disponíveis e o número de leitos ocupados.

A determinação deverá se manter pelo menos até o próximo domingo, 7 de março. Com a decisão foi suspenso o sistema de cogestão. Esse modelo era responsável por algumas flexibilizações. Com o sistema, as prefeituras poderiam adotar medidas mais brandas do que as estabelecidas no esquema de bandeiras do governo estadual.

Desta forma, Alegrete e os outros 496 municípios deverão cumprir as regras determinadas pelo Estado desde sexta-feira (26) com o anúncio definitivo do mapa das bandeiras.

O objetivo da bandeira preta do Distanciamento Controlado é instituir o alerta máximo e reforçar a necessidade de cumprimento dos protocolos e das regras sanitárias. Não é equivalente a decretar lockdown, mas impõe medidas mais rígidas para conter a circulação do vírus.

A suspensão geral de atividades entre 20h e 5h, que já está em vigor, segue mantida.

Reunião com municípios

As definições ocorreram após reunião com representantes de municípios, realizada na tarde de ontem. O governador Eduardo Leite disse que o momento era de centralizar as decisões.”Não estamos dentro da normalidade. Para dar esse golpe na taxa de contágio, nós precisamos ser mais restritivos desde já”, falou.

Eduardo Leite classificou a situação como “absolutamente extraordinária” e que a solução do problema passa pela consciência de todos.” É por isso que é tão importante que nós nos alinhemos em medidas mais restritivas agora. Nós precisamos dos prefeitos agora. Não dá para pagar para ver o que vai acontecer a partir das medidas que nós já adotamos a partir desta semana”, disse.

Segundo o Prefeito Márcio Amaral “agora é o momento de nos unirmos por um único objetivo, derrotar o vírus. Estamos montando uma estrutura com barracas pela cidade para ampliar o atendimento aos casos suspeitos e atender o máximo de pessoas possíveis de forma ágil e qualificada. É preciso seguir os protocolos e cada um de nós precisa fazer a sua parte”.

Confira os protocolos da bandeira preta estadual:

Comércio essencial

O comércio essencial pode funcionar com atendimento ao público até as 20h, quando deve fechar para atender a suspensão geral e temporária de atividades, que vigora pelo menos até às 5h do dia 2 de março.

Comércio não essencial

O comércio varejista e atacadista não essencial permite tele-entrega e teleatendimento, com presença de um trabalhador, com máscara, para cada 8m² de área de circulação. Fechado para atendimento presencial e o atendimento na porta fica proibido.

Comércio de alimentos:

Apenas restaurantes localizados à beira da estrada podem receber clientes até as 20h, os restaurantes, lancherias e similares localizados dentro do perímetro urbano podem trabalhar com pague e leve e tele-entrega até as 20h, após esse horário é permitida apenas a modalidade de tele-entrega.

Serviços não-essenciais

Academias

– Devem se manter fechadas durante o decreto.

Salões de beleza

– Serviços de cabelereiro e barbeiro devem se manter fechados.

Construção civil

Obras de construção de edifícios, infraestrutura e serviços de construção podem operar com 75% dos trabalhadores. O mesmo vale para reformas particulares em apartamentos ou casas. Serviços de manutenção e reparo também estão permitidos (por exemplo, conserto de elevadores).

Lojas de materiais de construção são consideradas serviço essencial e podem funcionar até as 20h, com atendimento presencial ou tele-entrega, pague e leve e drive-thru. Depois das 20h, somente por tele-entrega, enquanto vigorar o decreto de suspensão geral de atividades.

Missas e cultos

Templos religiosos vão poder funcionar com limite de até 10% do teto de ocupação ou máximo de 30 pessoas.

Bancos e lotéricas:

– Bancos, lotéricas e similares podem realizar atendimento individual, sob agendamento, com 50% dos funcionários;

Transporte coletivo:

– No transporte coletivo municipal e metropolitano de passageiros, é permitido ocupar 50% da capacidade total do veículo, com janelas abertas.

Confira o levantamento completo da 43ª rodada do Distanciamento Controlado: https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos//dc43-distancimento-controlado-27-fev-a-08-mar-sexta-feira-1-v1.pdf

Confira na íntegra o decreto com os protocolos da bandeira preta: Decreto Estadual 55.777/2021

DPCOM