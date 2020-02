Idosa se atira do terceiro andar de prédio em chamas em Lajeado

Uma mulher, de 72 anos, se atirou do terceiro andar de um prédio na manhã desta segunda-feira (24) em Lajeado, no Vale do Taquari. O apartamento dela estava pegando fogo e, segundo o Corpo de Bombeiros, a porta já havia sido tomada pelas chamas. Doli Schabat mora na Rua Leopoldo Heineck, no centro da cidade.