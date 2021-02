Idoso é preso por desacato e porte ilegal de arma de fogo

Compartilhe















Idoso de 65 anos foi preso pela Brigada Militar por desacato e porte ilegal de arma de fogo.

Na madrugada de terça-feira(16), os policiais militares foram acionados no bairro Nilo Soares Gonçalves. No endereço havia denúncia de que o acusado estava perturbando e ameaçando a vítima. A mulher relatou aos PMs que não tem relacionamento estável com o acusado, entretanto, eventualmente se relacionava com ele.

A dona da residência também comentou que ele havia quebrado uma janela da casa e a ameaçado com uma arma. Na revista pessoal ao acusado, que estava no endereço, nada foi localizado. Porém, no interior do carro (Onix), os policiais militares encontraram um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos, intactos. Na consulta integrada da polícia, a arma estava em nome de um terceiro. No momento em que o idoso iria ser conduzido à DP, desacatou os policiais com palavras agressivas e ofensivas.

Na delegacia de Polícia, em contato com Delegado de Plantão, foi determinado prisão por porte ilegal de arma de fogo, afiançável em dois salários mínimos. O idoso não realizou o pagamento, mas, devido a interdição do Presídio Estadual de Alegrete, ele vai responder em liberdade e ficou à disposição do Judiciário. O fato ocorreu por volta das 2h30min.