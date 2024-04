Equipes de manutenção de estradas não param o trabalho diante de tantas demandas

As equipes de reparos de estradas em Alegrete, a cargo da Secretaria de Agricultura e Pecuária, não param para atender tantas demandas. Até mesmo aos finais de semana, os trabalhadores estão atuando para minimizar os estragos, em estradas, provocados pelas chuvas registradas no mês de abril em Alegrete.

Patrola no Guassu-Boi

A pedido do gabinete do vereador Cléo Severo Trindade que, também ouve demandas de produtores do interior, foram mapeados os locais onde estão as frentes de trabalho fazendo manutenção em estradas do interior de Alegrete. Nesta semana, as equipes estão: na Cascata, Lageado Grande, (equipes terceirizadas), antigo Queromana e Corredor do Formiguiero.

Nesta época ainda é grande o movimento de carretas e caminhões carregados trazendo a safra de arroz e soja de vários pontos do interior do Município.