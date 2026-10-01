IFFar Alegrete terá 40 dias de atividades não presenciais e promove live nesta quinta para explicar retomada

A medida foi adotada em razão da situação de emergência climática e dos danos provocados pelo temporal que atingiu o Campus Alegrete, comprometendo parte de sua infraestrutura.

Conforme a Portaria Eletrônica nº 1718/2026 – GRE, as atividades letivas presenciais do campus ficarão suspensas por 40 dias, de 5 de outubro a 13 de novembro de 2026. Durante esse período, as atividades educativas continuarão sendo realizadas de forma não presencial.

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Para orientar estudantes, pais, responsáveis e demais integrantes da comunidade acadêmica e escolar, o Campus Alegrete realizará uma reunião on-line no dia 1º de outubro, às 19h, pelo YouTube. Na ocasião, serão apresentadas informações sobre a organização das aulas e das demais atividades acadêmicas durante o período de suspensão das atividades presenciais.

O link para acompanhar a reunião será divulgado posteriormente pelos canais oficiais do Campus Alegrete. A instituição destaca a importância da participação de estudantes, pais e responsáveis, para que todos possam receber as orientações e compreender como funcionará a rotina acadêmica durante o período.