Copa Oktober Sport Sub-14 prorroga inscrições de equipes até sexta-feira em Alegrete

As equipes interessadas em participar da Copa OKTOBER SPORT Sub-14 ganharam mais prazo para realizar a inscrição em Alegrete. O cadastramento foi prorrogado até sexta-feira, 2 de outubro de 2026, mas poderá ser encerrado antecipadamente caso sejam preenchidas as dez vagas disponíveis.

A competição integra o Festival Desportivo e Cultural OKTOBER SPORT 2026 – 2ª edição e será disputada na modalidade de futebol de campo masculino. Os jogos estão previstos para ocorrer entre os dias 14 e 17 de outubro, em Alegrete. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de envio dos cadastros, respeitando o limite máximo de dez equipes participantes.

Quem pode participar

A competição é destinada a equipes locais de Alegrete, com atletas nascidos nos anos de 2012, 2013 ou 2014, desde que sejam residentes no município. Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas, além de três integrantes da comissão técnica. Conforme as regras da competição, cada atleta poderá representar somente uma equipe durante o torneio. A organização orienta que os responsáveis acompanhem todas as etapas do processo após o preenchimento do cadastro.

Documentação

Depois do cadastro, os responsáveis pelas equipes que tiverem a vaga reservada serão incluídos em um grupo de WhatsApp, por meio do qual a organização encaminhará o regulamento, os anexos obrigatórios e as orientações para a entrega da documentação. A equipe terá três dias, contados a partir do envio dessas orientações no grupo, para apresentar os documentos exigidos. A vaga somente será confirmada após a entrega da documentação dentro do prazo. Caso a equipe não cumpra a exigência, a vaga poderá ser liberada para outra equipe interessada.

Entre os documentos previstos no regulamento estão:

Ficha de inscrição da equipe;

Documento oficial de identificação com foto de cada atleta;

Autorização assinada pelo responsável legal de cada atleta;

Declaração de vínculo com equipe local.

Festival acontece em outubro

A Copa OKTOBER SPORT Sub-14 faz parte da programação do Festival Desportivo e Cultural OKTOBER SPORT 2026, que chega à sua segunda edição. A proposta reúne atividades esportivas e culturais e busca estimular a participação de crianças e adolescentes em competições organizadas no município. Em caso de dúvidas sobre o processo de inscrição, os responsáveis podem entrar em contato com Fernanda Carvalho, pelo telefone (55) 99629-6687.