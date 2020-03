Parque Porto dos Aguateiros recebe atenção da Limpeza Pública com vistas à Semana da Água

Na manhã de quinta-feira, uma equipe do Setor de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura acampou no Parque Porto dos Aguateiros. Um verdadeiro mutirão foi realizado na preparação daquele espaço com vistas à realização da Semana da Água. O trabalho abrangeu todo o parque, inclusive no entorno do lago, deixando aquele local bem mais aprazível aos seus frequentadores.

A Semana da Água iniciará no dia 22 de março, domingo, com uma mateada e a 2ª Feira de Troca sustentável no Parque Porto dos Aguateiros, e será encerrada com a 12ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã no sábado dia 28, em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.