IFFAr com inscrições abertas para cursos técnicos integrados

O Instituto Federal Farroupilha está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio para ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2024. Os cursos técnicos integrados são voltados para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Fundamental. São aqueles em que o estudante faz o ensino médio e o curso técnico no IFFar, ao mesmo tempo.

Aulas do cursos técnicos do IFFar

As inscrições devem ser realizadas até 10 de setembro, através de preenchimento de formulário e envio de documentação – www.ingresso.iffarroupilha.edu.br. As instruções completas sobre como se inscrever estão disponíveis no Edital nº 296/2022, que rege a seleção e é de leitura obrigatória a todos os participantes. A seleção será por prova objetiva, a ser realizada no dia 08 de outubro (domingo), das 14 às 18 horas.

São 220 vagas em 3 opções de cursos.

Lembrando que tanto os cursos quanto a inscrição são totalmente gratuitos.

Confira os cursos do Campus Alegrete

Técnico em Agropecuária: 120 vagas – 3,5 anos

Técnico em Informática: 60 vagas – 3 anos

Técnico em Química: 40 vagas – 3 anos