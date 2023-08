Definida a programação da Semana da Pátria

Na última segunda-feira(14), foi definida junto com as direções das Escolas a programação da Semana da Pátria. Foi mostrado o esboço da agenda de programação pelo Diretor de Cultura Rodrigo Guterres.

A atividade foi realizada no Centro Administrativo Municipal, onde o diretor cultural pode repassar a direção das Escolas o cronograma do dia 7 de setembro.

No dia 2 de setembro, participarão as Escolas Municipais de Educação Infantil(EMEIs) e Polos Educacionais. No dia 7 pela manhã, o Exército Brasileiro fará seu desfile a partir das 9h da manhã, no período da tarde a partir das 13h as Escolas Municipais e Estaduais desfilarão em caminhada cívica.

Sobre a ordem de apresentação na praça, informou o diretor de Cultura, que será conforme a entrega dos históricos no protocolo. O período para entrega dos históricos será de 21 a 25 de agosto. No dia 28, divulgação da ordem do desfile e locais de concentração.

Os temas das comemorações da Semana da Pátria deste ano, em nível nacional, será o centenário de falecimento de Rui Barbosa, e em níveis estadual e municipal, o centenário da Revolução de 23 em que Alegrete foi protagonista. No dia 24 de agosto, a chama da Pátria será recebida no quartel do 6º RCB, lá permanecendo até o dia 1ºde setembro quando, às 11h, será acesa na pira da Pátria, junto ao Monumento ao Expedicionário.

Fotos: reprodução