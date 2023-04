IFFar é avaliado pelo Inep/MEC no Índice Geral de Cursos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep/MEC) divulgou os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) referentes ao ano de 2021 das instituições de ensino superior. Pelo oitavo ano consecutivo, o IFFar obteve o conceito 4, de um máximo de 5. Também foram divulgados os Conceitos Preliminares de Curso (CPC) de 19 cursos do IFFar avaliados no Enade 2021.

Esses Indicadores de Qualidade da Educação Superior fazem parte do ciclo de resultados calculados a partir do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Em 2022, já haviam sido publicados o Conceito Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) referentes ao Enade 2021 (confira estes resultados neste link).

Com o conceito 4 no IGC, o IFFar encontra-se na 11ª posição entre os 38 Institutos Federais do país. O conceito obtido assegura a autonomia do IFFar para a criação e oferta de cursos de nível superior de graduação e pós-graduação.

Além disso, de acordo com a Pró-reitoria de Ensino (Proen) e a Pesquisa Institucional do IFFar, o conceito obtido no IGC expressa a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição que foram avaliados no triênio 2018, 2019 e 2021*.

O Inep também divulgou os Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) referentes ao Enade 2021. Dos dezenove cursos do IFFar que realizaram o Exame naquele ano, 10 deles obtiveram o conceito 4. Os demais receberam o conceito 3. A escala de avaliação do CPC também vai de 1 a 5.

Os conceitos obtidos pelos cursos do IFFar são considerados satisfatórios. Isso significa que eles vão obter a renovação de reconhecimento automática a partir de publicação de Portaria pelo MEC, válida até o ciclo avaliativo seguinte, sendo dispensados da visita de avaliação in loco.

Veja a lista de cursos e suas respectivas notas no final dessa notícia.

*Em 2020, em virtude da pandemia de Covid-19, o Enade foi adiado para o ano seguinte.

Como funcionam estes Indicadores

Os resultados do IGC e do CPC divulgados pelo Inep/MEC nesta terça-feira (28) foram obtidos com base no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) realizado em 2021. Além do desempenho dos estudantes no Enade, o CPC também considera o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) – valor agregado pelo curso de graduação ao desenvolvimento dos estudantes concluintes.

Além do corpo docente com informações obtidas por meio do Censo Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho e a percepção dos estudantes sobre seu processo formativo, através de informações obtidas por meio do Questionário do Estudante, preenchido pelos estudantes que realizam a prova do Enade.

Segundo o INEP/MEC, o CPC é um indicador de qualidade que avalia o curso, o IGC refere-se à avaliação de qualidade das instituições de educação superior. O cálculo desse indicador é realizado anualmente considerando os seguintes aspectos.

A média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados. Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes, conforme os dados oficiais da Capes. Além da distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu.

CPC dos cursos do IFFar avaliados no Enade 2021

Os cursos avaliados no ano de 2021 fazem parte do Ano II, do ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o qual foram submetidos a análise as áreas dos Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes e áreas afins. Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes.

Mais os cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e Ciências da Saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas;Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.