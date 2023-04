Homem quebra porta de vidro e furta loja de conveniência em posto de combustíveis

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Brigada Militar foi acionada em um estabelecimento comercial na Avenida Tiarajú, onde no local foi constatado que um estabelecimento comercial teve a porta de vidro arrombada. Na sequência, o suspeito subtraiu aproximadamente R$ 208,00 do caixa. Segundo o proprietário, o prejuízo com o dano na porta é de cerca de mil reais.

Recém-nascido é encontrado na Estação Férrea em Alegrete

Pelas imagens do videomonitoramento foi possível visualizar um indivíduo quebrando a porta de vidro e realizando o furto, na loja de conveniência do posto de combustíveis. Diante dos fatos foi confeccionado o registro no local.