Foi inaugurado o CER, um centro de referência em saúde para pessoa com deficiência em Alegrete e região

Depois de mais de 10 anos, foi inaugurado neste sábado(14), o Centro Especializado em Reabilitação Sebastião Fialho Guedes – CER II, em Alegrete.

Em 2022, o vereador Anilton Oliveira propôs o Projeto que virou Lei e deu o nome ao espaço(CER) de Sebastião Fialho Guedes. Uma homenagem ao fisioterapeuta, vítima da Covid-19, em julho de 2020.

Sebastião foi a primeira vítima da pandemia da área da saúde em Alegrete, tendo contraído o vírus em plena atividade profissional atuando na linha de frente, atendendo infectados, quando ainda não havia vacina.

Figura conhecida e respeitada na cidade, Sebastião fez do seu ofício uma missão de vida. Atendia quem podia ou não podia pagar seus serviços. Formado pela UFSM, no início dos anos 80, o fisioterapeuta trabalhou na APAE, manteve clínica particular por 20 anos e também por 20 anos foi funcionário da Santa Casa de Alegrete .

Foi casado por 26 anos com a professora Tanira Berquó, formaram um casal com intensa atuação nos movimentos políticos e nos segmentos artístico-culturais de Alegrete.

O falecimento do fisioterapeuta comoveu a cidade e a saída de seu corpo da Santa Casa foi aplaudida por todos os funcionários do hospital, perfilados e emocionados, numa emocionante homenagem.

“A cidade perdeu uma das suas figuras mais admiráveis e queridas e esta proposição foi uma forma que encontramos de eternizar seu legado de trabalho e dedicação pela comunidade de Alegrete, especialmente na área da saúde”- citou o vereador.

Localizado na Avenida Tiaraju, na Zona Leste, o espaço vai contar com 21 profissionais: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, nutricionista, enfermeiros, pedagogo e psicólogos, segundo o coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Saúde, Fábio Soares. Estima-se em cerca de 2 mil atendimentos mensais.

Com a presença do Prefeito Márcio Amaral e vice Jesse Trindade, presidente da FAMURS Paulinho Salerno, Deputado estadual Edivilson Brum e demais representante de deputados, Delegada Regional da 10ª CRS Heilli Temp, Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, Presidente do Conselho Regional de Saúde José Luiz Machado de Andrade, representante da empresa Ortopédica V2 Indústria Órteses e Próteses Ltda, de Passo Fundo, familiares do homenageado (in memórium) Sebastião Fialho, Presidente da Câmara de Vereadores Luciano Belmonte, Secretários Municipais, demais autoridades, vereadores, entre outros.

Emocionada, a Secretária Haracelli Fontoura citou que a conclusão das obras do CER II foi uma das prioridades da atual gestão, o que vai oportunizar a qualidade de vida para pessoas de Alegrete e Região.

Heilli Temp, Delegada da 10ªCRS fez referência ao homenageado, o fisioterapeuta Sebastião Fialho e disse que ele sempre tinha uma doçura, alusão às balas que distribuía a todos.

O Prefeito Márcio Amaral citou que a entrega do CER II é um avanço no serviço de reabilitação da cidade e região. “É preciso pensar a saúde como um todo. Veja só quantas pessoas são beneficiadas por este serviço em 11 municípios, que tem como principal missão recuperar adultos e crianças. Isso é também promover inclusão social. Reafirmo meu compromisso em trabalhar para levar avanços no serviço de saúde de nossa cidade em todas as suas vertentes”.

Após, descerrada a placa alusiva e o corte da fita simbólica, houve a bênção das instalações pelo pastor Arlei, da Igreja Luz para os Povos. O ato também contou com a presença da intérprete de Libras Josie Pillar.

Com o CER II, Alegrete passa a ser referência regional para os 11 municípios da fronteira que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), em atendimento a pessoas com deficiência física e auditiva. Centralizando, portanto, o atendimento aos deficientes físicos que precisam ir até Bagé para obterem suas próteses ou a Santa Maria, no caso de deficientes auditivos.

A habilitação e reabilitação visam garantir o desenvolvimento de habilidades funcionais das pessoas com deficiência para promover sua autonomia e independência.

As obras do CER II estão concluídas e as instalações vão contemplar as especialidades direcionadas à reabilitação física e auditiva. A sede conta com 1,6 mil metros quadrados de área construída. A verba oriunda do “Programa Atenção à Pessoa com Deficiência/Centro de Reabilitação/Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde”, do Ministério da Saúde, de 2011, mais contrapartida do Município, teve um custo de R$ 2,6 milhões.