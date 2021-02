Igreja Quadrangular se une em oração em frente à ala Covid de Alegrete

Compartilhe















Neste mês de março completa 1 ano da pandemia que mudou o mundo por conta do coronavírus. São milhões de infectados e mais de 200 mil mortos no Brasil.

Em Alegrete já se contabiliza 57 óbitos e sofrimento de muitas famílias que não puderam enterrar seus familiares.

Uma ação da Igreja do Evangelho Quadrangular motivada pela Pastora Neuza Amaral – líder regional chamou atenção neste mês de fevereiro. A iniciativa também tem a participação da pastora Elir e do Bispo Ênio Santos.

Elas, como pastoras de intesecção, sempre acordam as 3h da manhã- hora da misericórdia para orar por todos e, numa destas madrugadas, diz que receberam uma mensagem, ainda quando dormiam de fazer oração pelos doentes de Covid de Alegrete e, também pelos trabalhadores que atuam na Santa Casa.

E no último sábado(13), junto com membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Vila Prado, e de outras igrejas quadrangulares de Alegrete, com muita fé e concentração, de mãos dadas, fizeram uma oração em frente ala Covid.

-Foi um momento emocionante em que a força e o poder da oração mexeu com todos e, inclusive, profissionais da saúde no segundo andar do prédio. Os religiosos ficaram desde a esquina da Santa Casa na rua General Sampaio até a rua dos Andradas.

Vera Soares Pedroso