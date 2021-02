Projeto Semeando Vidas quer reflorestar margens do Ibicuí e povoar rio com espécies nativas de peixes

Compartilhe















A preocupação com a preservação do meio ambiente tem ocupado inclusive pessoas do interior de Alegrete.

O exemplo vem da Associação de Moradores dos municípios que administra a Balsa do Mariano Pinto com o projeto Semeando Vidas.

Eles estão fechando um projeto com objetivo de reflorestar às margens do Rio e, também povoar o Ibicuí com espécies nativas de peixes.

A professora Elena Noetzold Brandolt, explica que vão consultar todos os órgãos ambientais para fazer tudo conforme o previsto em Lei. Também já estão em contato com IFFar, Comitê do rio Ibicuí para ampliar e fazer este trabalho.

A ideia é soltar alevinos de grumatã, dourado, surubi e outros peixes no Rio Ibicuí.

O reflorestamento também será feito com espécies nativas, inclusive, nas nascentes do Rio que nasce em Santa Maria e passa pela região fronteira-oeste.

O Semeando Vidas, ainda, terá a participação de escolas do entorno de onde fica a Balsa do Mariano Pinto, informa a professora Elena Noetzold Brandolt.

Vera Soares Pedroso