Igrejas mantêm cultos, mas com cuidados mais rígidos

Questionados como estão fazendo para evitar as aglomerações dentro das igrejas que vem com cultos regulares, o bispo Ênio Bastos da Igreja do Evangelho Quadrangular disse que continuam com os mesmos cuidados. Mas muitos estão evitando ir às igrejas, enquanto a transmissão estiver forte

Só ficam próximos quem é da mesma família, os demais com distanciamento e todos devem passar álcool em gel e usar máscaras durante os cultos, esclareceu. Lembrou ainda que o momento requer cada vez mais oração para mantermos nosso equilíbrio e isso passa pela nossa fé.

As igrejas maiores seguem os protocolos e orientam seus fiéis para que sigam as medidas para sua própria proteção.

Os pedidos diante da rapidez com que o vírus vem sendo transmitido nas últimas semanas, é para que as pessoas evitem aglomerações e sigam com rigidez os protocolos. Atualmente, mais de mil pessoas estão com o vírus ativo em Alegrete.

O atendimento, em sua maior parte de pessoas com síndrome gripal, vai para o gripário montado pela Prefeitura no Ginásio do Oswaldo Aranha das 12h às 21h. A UPA também tem recebido muitos pacientes desde a semana passada.